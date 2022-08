Iker Casillas ha salido hoy a la palestra de nuevo, y no por su condición de futbolista. Y es que, desde su ruptura con Sara Carbonero, no se ha vuelto a ver a Casillas con ninguna otra mujer. A diferencia de la periodista, que ya va por su segunda relación sentimental desde que su historia de amor con el exportero del Real Madrid terminó. “Hola” da la exclusiva de los amoríos de Iker Casillas, quien corteja con María José Camacho, viuda de Francesc Arnau, exportero del Barcelona y que falleció en Oviedo en mayo de 2021. Ella es también futbolista, tiene dos hijos y tres años más que el exguardameta de la selección. Por lo visto salen desde hace tres meses y la costa española ha sido el lugar donde han asentado su relación. La pareja no ha tardado en reaccionar a la exclusiva y poco después de salir a la luz las fotos ambos han publicado un desmentido en sus redes sociales.