Raquel Sánchez Silva no puede pegar ojo. Así lo confirma la presentadora tras colgar un vídeo en sus redes sociales en el que explica que ha pasado muy mal la última noche. "No he podido pegar ojo tras la llegada de la factura de la luz", indica. La televisiva está sufriendo los estragos de las subidas en la electricidad, por lo que ha preferido "irme a dormir para no tener que pensarlo". "Estoy muy en shock, es muy triste", asegura.