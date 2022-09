El viaje tropical de Anabel Pantoja ha sufrido un revés, se ha puesto mala. Parece que Yulen Pereira le habría pegado algún tipo de gripe o resfriado y la influencer ahora está en cama con fiebre, mal cuerpo, vómitos y tos, como ella misma ha publicado en Instagram. Eso sí Anabel no guarda ningún tipo de rencor a Yulen que, como vemos, está cuidando y acompañando a su pareja. A pesar de no encontrarse bien, la influencer no podía quedarse en cama sin disfrutar de ese paraíso tropical, así que ha salido a la playa a darse un paseo y ha aprovechado para compartir una foto con Yulen, donde vemos que están en su mejor momento.