Diego Matamoros se ha convertido en todo un influencer. El joven, con casi medio millón de seguidores, no para de dar de qué hablar con las fotos que cuelga en sus redes. Además, sus seguidores destacan el gran parecido con su padre.

Pero la noticia no es esta, si no que ha colgado un vídeo explicando su problema de salud. Y es que el influencer sangra "todos los días por la nariz": "No es por dar pena, pero esto es lo de todos los días de primavera a verano. Estamos en otoño, pero estamos en un veranillo. Yo suelo sangrar, más del izquierdo que del derecho, pero es lo que hay, no soy perfecto", asegura.