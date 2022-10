Marta Peñate y Tony Spina se han convertido en los mejores embajadores de Asturias este otoño. Ambos están recorriendo varios rincones de la geografía del Principado y se han declarado "absolutamente enamorados" de los paisajes de costa. "Comes fabada todos los días estoy preocupado", le confiesa Tony Spina a la exconcursante de Supervivientes y La Isla de las Tentaciones. Los impresionantes acantilados de Llanes o el entorno de Covadonga han sido dos de los rincones que mas les han impresionado. "Dicen que si bebes de esta fuente te casas en unño", ha explicado el italiano a su novia. "Creo que no es aquí pero me da igual", bromea ella mientras enseña su anillo de pedida.