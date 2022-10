Marta López Álamo y Kiko Matamoros están muy felices después de haber anunciado su compromiso. Ambos han hablado con las cámaras de Europa Press y, aun que no han querido desvelar muchos detalles de la boda, han afirmado que están "muy contentos". Eso sí, aunque ha afirmado que sus hijos le han felicitado por el compromiso, no ha respondido nada sobre Makoke y si seguirá adelante con la demanda. Marta, que nos ha querido mostrar el anillo, no ha querido decir nada mas sobre la boda, ya que, según ha dicho, "no hay nada organizado". Lo que si podemos ver, es que ambos se encuentran tremendamente felices e ilusionados con la boda.