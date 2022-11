Después de 12 años de amor y un hijo en común, Joaquín Prat y Yolanda Bravo emprendían caminos separados en agosto de 2021. Una ruptura tan discreta como lo fue su relación, sobre la que el presentador de 'El programa de Ana Rosa' y 'Ya es mediodía' tan solo se ha pronunciado en una ocasión, durante su viaje a las Islas Azores con Jesús Calleja varios meses después de su ruptura. "Las cosas a veces no funcionan. Ya me hubiera gustado a mí que funcionaran. Ha sido muy traumático. Pero si se toma esa decisión es porque piensas que es lo mejor para los dos y para la gente que te rodea", confesaba entonces, reconociendo que aunque él "no quería" separarse, "te llevas un aprendizaje, lo enfocas al presente y al futuro y empiezo a sentirme cómodo con esta situación".