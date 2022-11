La ex mujer de Ortega Cano ha encontrado casa y, aunque "hay que hacer algunos trámites todavía", "no tardará mucho" en irse de la casa de José Ortega Cano para comenzar una nueva vida lejos del torero. Así lo ha confirmado la diseñadora este fin de semana en 'Fiesta', evitando dar detalles sobre el que será su nuevo hogar, del que sí que ha revelado que se encuentra "en un radio de 20km del colegio de mi hijo y de la casa de su padre, que es lo importante". Además, y tras las informaciones que apuntaban a que su exmarido se haría cargo de la mitad del alquiler, la andaluza ha dejado claro que "no me va a pagar absolutamente nada". "No es verdad que me vaya a pasar ningún tipo de pensión ni que me vaya a ayudar a pagar mi casa, yo tengo dos manos y dos pies para trabajar y no necesito que nadie me pague nada" ha asegurado.