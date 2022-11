Antonio David la ha vuelto a liar por redes. El ex marido de Rocío Carrasco ha estrenado una nueva tienda online en la que vende varios productos. Y es que Antonio David vuelve a la carga. El ex Guardia Civil ha anunciado su nuevo proyecto. Y es que, el ex marido de Rociíto tiene un canal de YouTube en el que hará unos vídeos un tanto especiales.