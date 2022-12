Alejado del foco mediático desde que sufrió un ictus el pasado 21 de octubre, Kiko Rivera se ha convertido en noticia por un tema que nada tiene que ver con su estado de salud. Y es que como ha revelado el programa 'Fiesta' este 6 diciembre, el hijo de Isabel Pantoja podría ser embargado por no pagar el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) del loft que posee la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes desde hace años. Al parecer el Dj debe una elevada cantidad de dinero y habría recibido varias advertencias oficiales para que pagase su deuda; algo que no ha hecho de momento, por lo que de seguir así esta vivienda - que le ha provocado más de un quebradero de cabeza y que tiene a la venta en un conocido portal inmobiliario - sería embargada. Algo que no parece preocupar en exceso a Kiko, ya que este miércoles se ha dejado ver de lo más sonriente con Irene Rosales tras asistir a una revisión médica en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.