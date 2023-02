"En el último clip de este reel, el motivo por el cuál pedí ayuda al alto cargo de cadena. Un año después nadie les frena. No sé qué me duele más si todos esos feministas en plató como @miguelfrigenti diciendo que “esta chica está mal” o Gema López, Adela y Lidia Lozano, también feministas de pro, sin hablar, sin denfesa, jaleando este espectáculo dantesco. En la plaza del pueblo siendo apedreada por el presentador estrella. De nuevo él mismo un año después vuelve a provocarme mientras ejerzo mi trabajo. El Clip entero os lo dejo aquí porque ha sido borrado. @i_montero_ a lo mío cómo lo llamamos? ¿No merezco yo una defensa?". Es el contundente mensaje con el que Marta Riesco ha vuelto a las redes sociales tras anunciar que está de baja laboral por la polémica con Cristina Porta. La colaboradora asegura que la cadena para la que trabaja ha traspasado todos los límites. "Me siento apedreada"