A la colaboradora de televisión le han bloqueado el acceso a su perfil de Instagram tras haber hecho pública una denuncia por "acoso sexual", exponiendo el nombre y apellidos de su "acosador". A través de una cuenta secundaria, la exconcursante de Gran Hermano ha explicado lo ocurrido en un desgarrador vídeo en el que se rompe por completo: "Todo empieza porque recibo unos mensajes de un chico que me viene a acosar". "No por publicar fotos en bikini, donde se le vea el culo, quiere decir que esté sexualizada". En sus propias palabras, "no le ha dado el derecho a ningún hombre a que le venga a decir si le encanta o no. Eso es acoso", recuerda la influencer. Pero la cosa no se ha quedado ahí. Tal y como cuenta, este usuario también le ha enviado una foto "de su cuerpo desnudo" y "enseñando sus genitales".