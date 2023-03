A pesar de su larga trayectoria en el mundo de la interpretación, María Hervás está saboreando el momento más dulce de su carrera y, a pesar de que su popularidad para el gran público ha venido por sus papeles en series de éxito como 'El pueblo', 'Machos alfa' o 'La cocinera de Castamar', su trayectoria en el teatro le ha dado la mayor de sus alegrías. La actriz triunfó anoche en la gala de los premios Talía de artes escénicas y aclaró cual es la realidad de su relación con el cantante Alfred García. "Me río porque nunca me ha pasado pero no estamos juntos", aclara.