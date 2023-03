El segundo hijo de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, Pablo Urdangarín, se ha mostrado amable con la prensa y con timidez ha 'confirmado' su nueva relación sentimental. Al ser abordaro por Europa Press, el hijo de la infanta Cristina ha atendido amablemente a las preguntas de la reportera. Pablo asegura que en su vida está "todo muy bien" y confirma estar atravesando un buen momento personal. "Estoy contento", confiesa tímidamente. No obstante, el jugador de balonmano no ha querido confirmar públicamente su relación ni dar más detalles sobre la chica con la que se le ha visto muy acaramelado mientras disfrutaban de unas compras. "Prefiero no comentar, es mi privacidad", responde.