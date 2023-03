Carmen Alcayde habló de muchos asuntos desconocidos por gran parte de la audiencia en la prueba del polígrafo que se sometió en el programa 'Deluxe', de Telecinco. Entre otros asuntos, durante la resolución de la prueba realizada por la máquina de Conchita Pérez, la presentadora desveló que rechazó una oferta para participar en 'Supervivientes 2023' por un compromiso familiar. Alcayde explicó que en el mes de mayo era la comunión de su hija, evento familiar que podría haber coincidido con su aventura en los Cayos Cochinos: "Basta que te quieras ir para que no te echen. A lo mejor voy y me echan la primera semana. Me acabo de separar, es mi hija pequeña que tiene mucha mamitis y no le podía hacer eso". Tras estas declaraciones la presentadora ha arrancado con fuerza la semana y hoy mismo ha compartido una parte de la rutina de entrenamiento con la que se mantiene en forma. "Qué miedo", comenta ante las indicaciones de su entrenador antes de empezar el ejercicio. Lo que está claro es que su constancia está dando resultados.