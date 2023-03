Los comentarios en una de las últimas publicaciones de la presentadora hacían saltar todas las alarmas: "Habéis cortado AD y tu?". "Qué pasa con A D ????", comentaban varios usuarios en uno de sus post. Una noticia que desde luego no se ha confirmado y que parece un nuevo bulo que ataca a una pareja que ha tenido que salir al paso de multitud de críticas desde el comienzo de su relación. De hecho, parece que la relación entre ambos continúa más fuerte que nunca. Marta ha anunciado un nuevo proyecto en sus redes sociales y su novio ha sido el primero en comentarlo. "Hay personas a las que la vida se lo ha puesto muy fácil, otras en cambio tenemos que caer para levantarnos mil veces más. Yo sigo de pie, pese a todo. Sigo enamorada de mi profesión, pese a todo y sigo sin miedo, pese a todo. A mi nadie me apaga la voz ni las ganas de seguir dedicándome a lo que me gusta. Mañana a las 21:00 mi primer directo en Twitch. Ya podéis suscribiros a mi canal, espero y deseo de corazón que os guste todo lo que tengo preparado para vosotros. Mi canal es marta_riesco. Gracias por estar ahí. #indestructible Ya soy Streamer!". La periodista sigue con su rutina laboral aunque este fin de semana sufría un nuevo percance de salud que la obligó a acudir a Urgencias. "Algún día os contaré todo lo que estoy viviendo. Está siendo muy duro todo", aseguraba, hace unas horas, la periodista. Todo ha tenido que ver con un viaje de Marta a Ponferrada, hasta donde se trasladó este fin de semana para realizar un reportaje de investigación. Sin embargo, y según ha indicado la redactora, todo se ha torcido. Así lo ha dejado ver en sus stories de Instagram, donde ha contado lo que le ha pasado, aunque sin dar detalles. Ahora ha reaparecido y ha mostrado a sus seguidores el regalo que le hizo una amiga y que la está ayudando a superar estos malos momentos. Por el momento ya anunciado un nuevo directo en el que seguro que dará detalles de su situación actual.