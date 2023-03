Gloria Camila y su novio, David, han vivido un susto tremendo. Según ha denunciado la actriz en sus redes sociales, tres individuos han secuestrado a la abuela de su chico, que tiene 85 años y se encontraba en Madrid unos días de visita. "Debo contaros una cosa. Estoy indignada con la vida, con la sociedad, con las malas personas, y llena de impotencia", comenzó, muy seria, la hija de Ortega Cano. "Me hallo en el hospital y viene a consecuencia de una historia muy heavy que creo que debo contarla y hacerla viral. No es nada mío, pero sí de alguien de los míos", comienza relatando. "Le han obligado a sacar 5.000 euros, le han quitado el teléfono y se ha quedado sola y desubicada", explica. Los detalles de este secuestro no han pasado desapercibidos para sus seguidores que la han acusado de dar detalles falsos. "Eres una flipada"