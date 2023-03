El caso de Ana Obregón ha reavivado el debate de la gestación subrogada en España y ha provocado que de nuevo sobrevuele la pregunta sobre qué hay que hacer. En Estados Unidos es una práctica que está permitida y regulada, sin embargo, en España no es uan práctica legal desde 2006. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado que "en nuestro país la gestación subrogada, los vientres de alquiler no son legales. Y no lo son porque en España creo que hay un claro consenso, y que desde luego yo comparto, en que hay cosas que no tienen precio... hay cosas que no se pueden comprar y que no se pueden vender. La salud y la integridad física de las mujeres no se compra ni se vende. Esto en cuanto al ordenamiento jurídico en nuestro país".

La portavoz del Gobierno ha señalado, durante un acto celebrado esta mañana en Alicante que "el partido socialista, del que me honro en formar parte, claramente es contrario a estas prácticas y no compartimos que se aproveche situaciones de vulnerabilidad a muchas mujeres para una forma más de esclavitud que es pues el albergar en su cuerpo un ser vivo, su hijo, para después disfrutarlo otras familias".