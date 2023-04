No corren buenos tiempos para la sobrinísima de Isabel Pantoja. Tras la mediática ruptura con el que fuera su marido, Omar y su posterior romance al calor de Honduras en 'Supervivientes' con el esgrimista Yulen Pereira, Anabel Pantoja volvía a experimentar el desamor tras romper la relación con el deportista olímpico. Un convulso escenario en el que la de Sevilla ha estado en todo momento rodeada de su gente para sobrellevar mejor la tempestad. Sin embargo, no parece estar teniéndolo nada fácil. Todo sucedió en agosto del año 2022. La pareja pasaba unos días de vacaciones en Menorca gratis a cambio de sus publicaciones en redes sociales. Viendo sus fotos, todo parecía estar lleno de amor, felicidad, buen rollo y lujo. Sin embargo, parece que la realidad era bastante distinta y estas vacaciones habrían estado marcadas por las exigencias y caprichos de Anabel, que se habrían convertido en una auténtica tortura para su entonces pareja. Tras la intensa polémica la influencer ha roto su silencio con unas reveladoras imágenes en sus redes sociales. Una cita con "la incondicional" y un vídeo con un potente mensaje sirven para marcar distancias y zanjar las polémicas con su ex.