Gloria Camila Ortega ha sorprendido volviendo a sus redes sociales tras estar unos días desaparecida por su problema de salud mental. La joven ha pasado estos días de Semana Santa en Chipiona con su familia y esto le ha servido para recargar pilas y regresar con más fuerza a la normalidad. Eso sí, siempre con la ayuda psicológica y profesional que necesita, tal y como ha contado. En sus historias, la hija de Ortega Cano ha anunciado que "me he vuelto a activar Instagram. He estado súper tranquila desconectando de redes, de comentarios y de gente ajena a mi vida y, sinceramente, ha sido un gustazo. Es limpieza interior". No te pierdas el vídeo.