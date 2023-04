El que fuera concursante de Supervivientes, Diego Matamoros, ha pasado por el quirófano. Y es que el hijo del colaborador de Sálvame se ha encargado de contarlo todo a través de sus redes sociales. "Por eso he estado más desaparecido", ha explicado. Pero no ha sido la única novedad del hijo de Kiko Matamoros, que esta semana aparece también en el último episodio de mtmad de ‘Amar para vivir’, el videopodcast que Kiko comparte con Marta López Álamo, Diego Matamoros habla como nunca de la relación que tiene con su padre, que aunque ahora se encuentre en un momento excepcional, no siempre ha sido así.