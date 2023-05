La inminente entrevista de Jesulín de Ubrique en 'Mi casa es la tuya' hizo que Belén Esteban se pronunciase al respecto en 'Sálvame'. La colaboradora fue muy tajante contra el torero al tratar este asunto, así como algunos comentarios que se originaron al respecto: "Había una conversación pendiente desde hace 5 años".

"Hace cinco años que no hablo. La última vez que hablé fue cuando su esposa (María José Campanario) hizo una carta y dio a entender que no era el padre de mi hija cuando yo la llamaba 'La Jose'. Ella no tiene culpa de nada, con todos mis respetos hacia ella, que no la quiero meter", dijo Esteban, añadiendo que está muy contenta de que el diestro se pase por "todas las cadenas de televisión": "Además le va a venir bien a él como persona, pero yo lo único que tengo que decir es que yo a la persona que más quiero le prometí que no iba a hablar".