Pilar Rubio y Sergio Ramos han zanjado los rumores de crisis con una significativa imagen . El futbolista ha aprovechado unos días libres para reunirse con su mujer en Madrid, tiempo de relax en el que la pareja ha aprovechado para ir al tenis y disfrutar de la victoria de Carlos Alcaraz. “Día de tenis con mi amor”, escribía Pilar en redes sociales junto a una batería de imágenes de lo que fue esta jornada de deporte y dejando muy claro que su amor hacia Sergio permanece intacto. La publicación eso sí no ha pasado desapercibida entre sus seguidores que han inundado las redes de comentarios por el atuendo elegido por la pareja. "Que sencillos!! Para ver tenis no hace falta tanta gilipollez", "Pero, ¿a dónde vas así" o "Madree parece que fuerais a catar y no a un partido de tenis", son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post que la presentadora compartió en sus redes sociales. Sin embargo, parece que a Pilar no le han afectado ni un poquito estos comentarios. De hecho, este miércoles ha compartido otra imagen en la que vuelve a presumir de look.