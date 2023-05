Olga Moreno está muy feliz al lado de Agustín Etienne y ambos derrochan complicidad en cada una de sus intervenciones públicas. En esta última ocasión, la pareja ha sido pillada andando por la calle de la mano. La prensa, al cazarlos, no ha dudado en preguntarle a la sevillana qué le ha parecido la ruptura de Antonio David y Marta. La ganadora de "Supervivientes", no ha parado de sonreir y ha reaccionado públicamente por primera vez a esta cuestión. Desafiando a todos los que no confiaban en su relación las sonrisas y miradas con el argentino dicen más que cualquier declaración.