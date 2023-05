Tamara Falcó ha estado este jueves en 'El Hormiguero' y como de costumbre, nos ha vuelto a sorprender... y ha sido al principio del programa, ya que cuando todos sus compañeros protagonizaban el baile de inicio, ella se dejaba ver sentada en un taburete con su perra Jacinta cogida en brazos. No ha sido hasta segundos más tarde cuando el propio Pablo Motos ha desvelado que la Marquesa de Griñón ha sufrido una caída y que tenía el pie en reposo.

Una vez en la tertulia, la hija de Isabel Preysler ha acudido a su silla con muletas y sin perder el sentido del humor: "soy nueva con las muletas". La colaboradora de televisión ha explicado que "venía corriendo a la tertulia y como me gusta llevar los zapatos un poco grandes y me he caído".