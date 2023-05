Cristina Pedroche ha contado cómo quiere dar a luz. La presentadora, que asumió estar "todo el rato estudiando" para que ese momento sea perfecto ("No sé cuántos partos he visto ya. De hecho, a mí me encantaría ir a un parto ahora..."), compartió con los compañeros de La Otra Crónica de El Mundo cuál es la "idea" que tiene organizada en su cabeza. "Tengo una mente flexible. O sea, yo lo que quiero es que sea un parto respetado y que sea un parto en el que yo sea la protagonista. Y mi bebé, por supuesto", les manifestó. "Mira, yo ahora estoy haciendo muchos cursos. Estoy terminando el de preparación al parto y ahora voy a hacer uno que se llama 'Hipnoparto', que va con meditaciones que te ayudan a controlar la respiración", desveló.