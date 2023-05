Anabel Pantoja ha compartido un vídeo en el que muestra unos bikinis que le están gustando muchísimo. "Me encanta un bikini para tomar el sol, que sean cómodos y bonitos. Llevo la talla L y aunque algunas personas consideren que no me quedan bien, yo no me veo mal". Y es que su desfile con algunas de las prendas que más le gustan para este verano ha generado críticas y apoyos a partes iguales. "Que cada uno coma y viva lo que le de la gana", ha defendido uno de sus seguidores en respuesta a uno de los comentarios.