"A mí nunca me afectó lo que la gente pudiera pensar de mi aspecto físico. Mi problema de sobrepeso hacía que me fatigara muchísimo, me costaba levantarme de la cama o el sofá, a veces me faltaba el aire y por las noches dormía mal. Tener unos kilos de más no es saludable, te puede llevar a sufrir otras enfermedades"... Así de contundente se manifestó Vicky Martín Berrocal sobre su estado físico... Algo que ha cambiado radicalmente desde el pasado 2021 en el que consiguió perder 20 kilos. La diseñadora se ha convertido en la viva imagen de la constancia y el trabajo duro, y tras prometerse cambiar su estilo de vida, ha conseguido una transformación tanto física como mental de la que está profundamente orgullosa. La última rutina de entrenamiento ha sorprendido a sus seguidores. Se trata de una curiosa máquina en la que la diseñadora camina hacia atrás. Ella misma ha explicado un ejercicio que cuenta con muchos beneficios.