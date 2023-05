Hace unos meses, Jota Peleteiro utilizaba sus redes sociales para dejar a entrever que el motivo real de su ruptura sentimental con Jessica Bueno era otro al que había trascendido con anterioridad. Publicaba una imagen en la que se podía ver a su expareja con un hombre disfrutando de una velada en un restaurante con un enigmático mensaje. "¿Como era la frase? ¿El tiempo pone todo en su lugar?" escribía el futbolista y añadía "pues sí, la verdad es que sí". En la imagen podíamos ver a Jessica comiendo con un hombre que mira fijamente su móvil, pero no todo quedaba ahí... ya que Jota finalizaba esta publicación con el siguiente texto: "Como tiene el ojo el Divildos. No falla. Ahora me va a tocar mantener a dos palanquines". Unas declaraciones de lo más reveladoras a pesar de escribir Dibildos con 'v', refiriéndose al hombre así por su relación sentimental en el pasado con Lara Dibildos. El susodicho: Pablo Marqués, un modelo que habría iniciado algo más que una amistad con Jessica.