Una de las "influencers" por excelencia en España, Dulceida y su ex, Alba Paul, se han reconciliado y aunque no han posado juntas en su primera aparición pública sí lo han hecho en su cuenta de Instagram. Si echamos un vistazo a los looks de ambas, nos quedamos sin palabras al ver el vestidazo rojo de Stella McCartney de Aida y el traje dos piezas de Alba en color negro. Ambas han coincidido en el evento "People in Red" y han hablado emocionadas de la nueva etapa que acaban de emprender juntas.