Poco a poco se van conociendo más detalles de la boda entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva, que tendrá lugar en tan solo dos meses. La pareja, que se dará el 'sí quiero' después de los baches que han atravesado, ya han enviado las invitaciones del futuro enlace. Sin embargo, no ha sido de la forma tradicional. Como no podía ser de otra manera en esta extravagante pareja, Falcó y Onieva han querido romper la normalidad y han diseñado una página web ellos mismos con toda la información referente a la boda. Una de las exigencias más sorprendentes de la pareja es la referente a los regalos, los invitados tienen la opción de elegir uno de los lujosos obsequios de la lista hecha por la agencia A-Típica. Pero, como en todas las bodas, también existe la opción de aportar dinero. La única diferencia es que han decidido poner un importe mínimo de 150 euros. Aunque todavía no han trascendido muchos detalles del enlace la novia ha compartido algunas imágenes de su despedida de soltera en Fátima. La hija de Tamara Falcó volvió del viaje sin las muletas que la han acompañado en los últimos días tras sufrir una aparatosa caída.