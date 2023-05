Numerosos rostros conocidos no han querido perderse la fiesta con la que la marca de gafas Multiópticas ha celebrado la tercera edición de su 'Casa Mó' en la capital. Un evento en el que moda y música demostraron una vez que son una combinación perfecta y en la que pasaron por el photocall sorprendiendo con unos looks muy llamativos. Sin embargo, Laura Escanes y Álvaro de Luna prefirieron posar por separado, aunque si irradiaban felicidad. Este es el caso del cantante, que a pesar de que no pudo atender a la prensa, sí comento cómo se encuentra. Por su parte, Laura se ha pronunciado sobre sus declaraciones en las que decía que estaba teniendo el mejor sexo de su vida, desmintiendo que sea un zasca a su exmarido Risto Mejide.