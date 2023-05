Después de meses reivindicando el derecho de María Teresa Campos a envejecer con dignidad y de pedir públicamente que se respete la imagen de su madre y su decisión de mantenerse alejada del foco mediático, Terelu Campos y Carmen Borrego se han sincerado y, a corazón abierto y sin ocultar su desolación, han revelado el delicado estado de salud de la veterana presentadora.

En primer lugar era la mayor de las hermanas, a través de su blog semanal en 'Lecturas' la que, coincidiendo con la celebración del día de la madre, hacía un homenaje a su progenitora: "Aunque ya no es lo que era, mi madre es mi vida y mi referente" confesaba, revelando que "en estos momentos ya no puede decidir por sí misma" y pidiendo una vez más encarecidamente a los medios de comunicación que no publiquen imágenes suyas en la actualidad para preservar su derecho a la privacidad.