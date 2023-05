En una entrevista cargada de emoción, el torero José Ortega Cano ha revelado que su hijo José Fernando está a punto de abandonar el centro en el que ha estado ingresado durante cinco años. Con lágrimas contenidas, Ortega Cano expresó su alegría al decir: “Está muy cercano su regreso, aunque no sabemos cuándo. Él sale semanalmente para pasar el fin de semana en casa, estar con nosotros, sobre todo conmigo y con su hermana”. Feliz y orgulloso, el diestro nos aseguraba que estos reconocimientos "son bienvenidos porque es toda una vida con muchas trayectorias buenas, regulares", lo que le hace estar "muy contento porque no estoy en activo y me siguen llamando, ¿no? Que es buena cosa". No cabe duda de que la tranquilidad ha llegado a la vida de Ortega después de ver su peor cara ante los medios cuando no se hablaba de otra cosa que de su vida privada.