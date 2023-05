Preocupación en torno a Alejandro Sanz. El cantante sorprendía en la madrugada de este sábado publicando un mensaje en redes sociales donde confesaba, sin medias tintas, el delicado momento que está atravesando: "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano". Visibilizando sus problemas de salud mental porque "sé que hay gente que se siente así", el artista ha reconocido que aunque "estoy trabajando para que se me pase", "a veces no quiero ni estar. Literalmente".