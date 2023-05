Días después de que la revista 'Lecturas' publicase unas imágenes de Anabel Pantoja en actitud cómplice con el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' Samu Chávez -una relación que la sobrina de Isabel Pantoja no tardó en desmentir molesta- el programa 'Fiesta' ha revelado que la influencer está enamorada de nuevo, ¡y no precisamente del ex de Tania Déniz!

¿El afortunado? El fisioterapeuta de la tonadillera, David García, con el que se rumoreó que la sevillana habría tenido un intenso 'roneo' durante la gira de su tía por Norteamérica el pasado mes de febrero. A pesar de que ambos han jugado al despiste asegurando que tan solo les une una buena amistad, ésta habría dado paso al amor hace varias semanas.