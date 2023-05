Terelu Campos ha denunciado, a través de las redes, que no ha podido ejercer su derecho al voto con motivo de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. "Desgraciadamente, y por primera vez desde mis 18 años fui a mi colegio electoral, pero 'alguien' me quitó mi empadronamiento sin yo saber que eso se podía hacer", ha denunciado en Instagram. Así, la periodista, aunque no da el nombre, sí señala a algunas personas: "Personas que tienen mi teléfono para poder comunicármelo, pero no lo hicieron, así que por primera vez se me ha impedido mi derecho a votar".