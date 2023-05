No son buenos tiempos para Anabel Pantoja. A pesar de que no para de trabajar, tal y como se está mostrando con el programa de televisión que tiene para la televisión canaria y su trabajo como influencer, la sobrina de la tonadillera ha publicado un preocupante vídeo de Instagram en el que estalla: "No lo estoy pasando bien". Anabel es sobrina de Isabel Pantoja. que es una de las cantantes más importantes y reconocidas de la música española. Nacida en Sevilla, España en 1956, ha sido una figura polémica y popular en el mundo de la música durante décadas. Desde su juventud, Pantoja demostró un talento natural para la música y la interpretación, y a los 19 años comenzó a cantar en fiestas y bodas locales. Sin embargo, fue su aparición en el concurso de televisión "Benidorm '78" lo que realmente la lanzó a la fama. Desde entonces, ha publicado más de 20 álbumes de estudio y ha vendido millones de copias en todo el mundo.