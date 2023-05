Rocío Flores le ha cogido el gusto a la medicina estética. Después de su paso por 'Supervivientes', donde consiguió quitarse algunos kilos, la colaboradora de televisión ha ido haciendo grandes cambios en su cuerpo y en su rostro gracias a las manos de sus cirujanos de confianza. La joven contó paso a paso el proceso de recuperación de su lipoescultura y también explicó las razones por las que decidió entrar en quirófano para retocarse el pecho. "Nunca me he hecho nada raro, no se por qué tengo que justificarme", explicó hace unas semanas en sus redes sociales ante las preguntas de sus seguidores. Ahora la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco se ha sometido a un revolucionario tratamiento de cara al verano.