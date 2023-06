Aunque parecía que ya no quedaba nadie en España por opinar acerca del vestido de novia de Tamara Falcó, estábamos equivocados. La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada también se ha pronunciado al respecto y parece no estar demasiado de acuerdo con las decisiones que está tomando la marquesa de Griñón, excepto en lo de ir a la clínica para adelgazar. "No le queda más remedio", dice a este respecto. "Ha acertado, pero ella tiene unos amigos muy buenos. Yo, si hubiera sido ella, se lo hubiera encargado a mis amigos. No me da ninguna envidia el diseñador, la verdad", asegura e informa que "Carolina está 'out' del diseño". "Él es muy bueno, hace muchas cosas parecidas a las mías, si te has fijado", recalca a la periodista que la entrevista. "Yo creo que él tiene mucha libertad porque yo creo que no sabe quién es Tamara". Lo que tampoco acaba de ver claro es que quiera inspirarse en el famoso vestido de Grace Kelly. "No lo sé, pero Grace Kelly debería estar así, en los huesos... Es difícil el tema", reconoce