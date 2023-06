Desde su fulminante despido de Mediaset Marta Riesco no ha dejado de reinventarse. Centrada en las redes sociales la periodista cuenta a sus seguidores el día a día en su cuenta de Instagram y en su canal de Twitch. Tras su traumática ruptura con Antonio David Flores Marta inició la "operación buenorra", un reto saludable que combina ejercicio y dieta y en el que no dudó en mostrar sus dificultades en la cocina o el deporte. Ahora se embarca en un nuevo proyecto profesional que la llevará fuera de España y sobre el que no ha dado muchos detalles. "He tenido una reunión con gente de fuera de España" comenzaba diciendo en uno de sus directos. " A partir de ahora llamadme Marta Bradshaw". Sin duda alguna la exreportera no pierde la ilusión para seguir adelante