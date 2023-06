El reencuentro entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez en 'Déjate querer' hace casi un año fue todo un evento que ha disparado las audiencias del programa. Durante meses, el culebrón se ha cebado desde Honduras y los platós de España para que la expectación fuese máxima en el momento del reencuentro, y así ha sido.

Antes de que ambos pudiesen verse, Anabel reconoció que "necesitaba verle". De hecho, la andaluza rompió a llorar cuando el programa le puso un vídeo que repasaba su relación con Omar, lo que provocó que abandonase el plató. "Le he escuchado la voz y me he puesto a temblar. Me da mucha pena todo", reconoció.

Desde entonces las relaciones de ambos generaron un montón de titulares hasta que el negro empezó con Marina Ruiz una relación llena de altibajos. Ahora ha roto su silencio y ha aclarado su situación.