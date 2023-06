Una fan en concreto ha sido clara. "Necesitamos saber qué pasa con Álvaro". Y ella, harta de tener que justificarse constantemente, ha decidido ser más clara todavía: "Pasa que los dos estamos en un momento profesional buenísimo y eso a veces implica coincidir menos. Pasa que cuando nos hemos visto no nos hemos hecho fotos o no las hemos compartido en redes. Pasa que cada uno decide qué publicar y qué no, aunque parezca mentira, y a veces los titulares que hemos leído hace que tengamos menos ganas de publicar algo".Aunque tanto con su matrimonio con Risto Mejide como con su actual noviazgo con Álvaro de Luna siempre ha entendido "que en el momento que se hace pública una relación haya interés en saber cosas", el tiempo le ha demostrado que "a veces disfrutar las cosas sin más y sin publicarlas es muy necesario". Y parece que esto es precisamente la línea que ha seguido estos últimos quince días.