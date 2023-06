Marta Riesco pasó de tenerlo casi todo a no tener casi nada. La reportera trabajaba en Telecinco y tenía una relación que muchos creían irrompible, pero todo fue truncándose. El detonante fue una rueda de prensa de José Ortega Cano donde la reportera, que trabajaba para el programa Fiesta que presenta Emma García en Telecinco tuvo un encontronazo con la reportera de otro programa de la cadena. La cosa no salió nada bien, hubo cruce de acusaciones y Marta Riesco llegó a pedir ayuda a los directivos de la cadena. También quiso tomarse la justicia por su mano y amenazó con hablar sobre algunas de las caras más conocidas de Telecinco. Finalmente, y tras una baja médica de unas semanas, la reportera volvió a su programa. Pero no le duró mucho, a la semana fue despedida. Riesco encontró un salvavidas en sus amigas, que le han ayudado en su peor momento. Pero ahora parece que la traición ha vuelto a golpear a su puerta, tal y como ha confesado en sus stories. "He perdido mi trabajo, mi pareja y la persona que se presentó en mi casa y en la que me apoyé los últimos meses. De la misma manera estuve en sus horribles semanas apoyándola y abriéndole las puertas de mi hogar. Ahora está intentando venderme tanto ella como su madre. Pero, ¿sabéis qué? Que sigo adelante, sigo luchando y no voy a dejar que me quite nadie las ganas de vivir y las ganas de recuperar aquello que he perdido. Por supuesto sigo creyendo en el amor y en la amistad". A continuación, varios de sus seguidores han enviado mensajes de apoyo a la reportera. Además, también se ha visto reflejada en una de las tramas de un estreno reciente de la plataforma en streaming Netflix, tal y como ha comentado con mucho humor, algo que no pierde pese a las adversidades y las zancadillas de la vida. "Mi separación fue terrible, me echaron del trabajo y aguanté memes y chistes sobre mí durante un año" "Netflix, me debéis los derechos".