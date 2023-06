Marta Riesco pasó de tenerlo casi todo a no tener casi nada. La reportera trabajaba en Telecinco y tenía una relación que muchos creían irrompible, pero todo fue truncándose. La periodista encontró un salvavidas en sus amigas, que le han ayudado en su peor momento. Pero ahora parece que la traición ha vuelto a golpear a su puerta, tal y como ha confesado en sus stories. "He perdido mi trabajo, mi pareja y la persona que se presentó en mi casa y en la que me apoyé los últimos meses. De la misma manera estuve en sus horribles semanas apoyándola y abriéndole las puertas de mi hogar. Ahora está intentando venderme tanto ella como su madre. Pero, ¿sabéis que? Que sigo adelante, sigo luchando y no voy a dejar que me quite nadie las ganas de vivir y las ganas de recuperar aquello que he perdido. Por supuesto sigo creyendo en el amor y en la amistad". "Cuando ya te decepcionan tantas y tantas personas con las que has sido buena y les ha dado todo cuánto tenías, te quedas sin lágrimas. No porque no te duela que te traten así, sino porque parece que todas las malas personas se acercan a mi para herirme justo cuando intento desplegar mis alas. Alas que intentan romperme cada vez que me ven volar. Pero ¿sabéis qué? Se retratan por sí mismas y si supierais lo que ocurrió, esa persona estaría manchada para siempre. Porque a nadie le gustan las malas personas. A nadie le gustan las personas que se aprovechan de otras y a nadie le gusta tener cerca a quien traiciona. Si no hablo es por no darle mala publicidad porque yo a diferencia que ella, respeto lo que un día pensé que era amistad. Por supuesto, las amenazas de las ex amistades hace tiempo que dejaron de darme miedo. Lo único que me da miedo es dejar de ser como soy por gente como esta".