Antonio David Flores está de enhorabuena porque ha conseguido que el Tribunal Supremo ratifique que su despido de Telecinco sea declarado nulo. Así, el ex guardia civil gana en los tribunales a Mediaset después de ser despedido a raíz de la emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva‘, la docuserie en la que Rocío Carrasco denuncia el supuesto maltrato al que se ha visto sometida durante 20 años por parte del padre de sus hijos. Un asunto sobre el que se ha pronunciado Marta Riesco. Así, a pesar de haber vivido una traumática ruptura y de haberse enfrentado a Rocío Flores y al propio Antonio David Flores; ahora Marta Riesco no ha dudado en celebrar la victoria judicial de su ex a través de un story de Instagram.