La exmodelo y actriz de 48 años no solo ha confirmado que está esperando su segundo hijo junto al empresario Tito Pajares. Tras ser fotografiada mientras acudía a una revisión rutinaria en la que es su primera aparición premamá, la revista ya mencionada se puso en contacto con al ex Miss España, que no dudó en confirmar la información. "Estamos muy contentos con la noticia. Ha sido un largo y duro camino hasta llegar aquí", ha expresado. En 2018, tres años después de tener a Sofía, Mazagatos sufrió un aborto natural y perdió al bebé que estaba esperando cuando apenas quedaban semanas para dar a luz, de ahí su cautela al hablar del tema con la prensa.