Anabel, que siempre ha querido proteger a sus parejas de la esfera pública, en este caso todavía no ha compartido ninguna fotografía en la que los dos tortolitos pregonen su amor. Parece que está disfrutando al máximo de este noviazgo y, por el momento, no quiere hacer público su amor por él. Un cambio que podemos ver con David y que no vivimos ni con Omar Sánchez ni con Yulen Pereira, con los que sí que mostraba su relación abiertamente ante las cámaras y de los que recibió meses más tarde de su ruptura una traición al verles sentados en los platós de televisión. Después de conocer -gracias al periodista Antonio Rossi- que Isabel Pantoja ha estado a punto de perder la visión de un ojo, le hemos preguntado a David por esta información, pero parece que no quiere hacer ninguna declaración de la cantante.