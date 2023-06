El verano ya está aquí y Paula Echevarría ya está contando los días que le quedan para descansar y disfrutar de unas merecidas vacaciones. La actriz nos confiesa que "el trabajo en el fondo nunca acaba del todo. Siempre esperas que llegue algo que te guste, que te ilusione, estoy haciendo cosas que nunca pensé que haría". Paula hace viral todo lo que se pone y en verano es una de las más buscadas y observadas siempre. En su maleta nunca faltan sus básicos. "En verano no me pueden fallar las ampollas rescate 1 minuto de Pantene", confiesa Paula. Rossy de Palma, también embajadora de Pantene junto a Paula, tiene claro que su verano es para descansar aunque para ella su trabajo es un regalo. "No soy sólo una actriz, si no interpreto no me siento frustrada, me quedan mil cosas por hacer", dice Rossy. Sin duda, el verano es el momento de cuidar y mimar nuestro cuerpo al igual que nuestra piel y sobre todo la melena, con una rutina específica según nuestro tipo de pelo. Daniela Santiago, actriz y activista del colectivo LGTBQ+, y Violeta Mangriñan, reconocida influencer española, también embajadoras de la marca, nos hablan de sus próximos proyectos. "Me hace especial ilusión grabar la serie que voy a grabar porque se hace en Andalucía y nunca he grabado en mi tierra", adelanta Daniela. Violeta también tiene proyectos a la vista pero no los cuenta "porque se me gafan". De cuidados, pero también de superación, sabe mucho la atleta Desirée Vila, que se prepara para París con mucha ilusión. "Mi última competición como gimnasta fue en París 2014 y ahora vuelvo a París también como olímpica, pero en otra disciplina y con otras condiciones", cuenta Desirée. Las cinco celebrities están ya contando las horas para que llegue su ansiado momento de descansar. Pero todas saben que en esta época toca cuidarse y en sus maletas no faltan sus productos preferidos.