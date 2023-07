Belén Esteban ha disfrutado de unos días de playa junto a Anabel Pantoja en Canarias. Ambas, se han reencontrado y han aprovechado al máximo cada momento juntas. Pero la colaboradora ha querido romper su silencio de camino al aeropuerto para aclarar cómo se encuentra con Miguel Marcos (36 años): "No voy a entrar en nada, cuando mi marido ha salido de trabajar y ha ido a casa había prensa... Es una persona anónima, no voy a entrar en nada. No hay tema, algunas personas quieren que entre pero no les voy a dar el gusto", ha soltado la excolaboradora de "Sálvame" negando cualquier tipo de crisis en su matrimonio. La ex de Jesulín de Ubrique está centrada en su nuevo trabajo y tiene la agenda al completo tras la cancerlación del histórico programa. "Tengo que hacer muchas cosas", explicaba antes la súplica de la sobrina de Isabel Pantoja para que pasara unos días más con ella.